пригожин умоляет Шойгу и Герасимова не оголять фланги и не отдавать ВСУ Сакко и Ванцетти

Украинские силы продолжают продвигаться в районе Бахмута, выдавливая оккупантов с флангов: они пишут в своих пабликах что вот-вот потеряют контроль над селом Сакко и Ванцетти, однако Генштаб ВСУ официальной информации по этому поводу не давал.

Они публикуют карту с пометкой, что это село якобы утрачено подразделениями ВС РФ 17 мая.

Это село расположено севернее Соледара и оккупанты захватили его 1 февраля. Сакко и Ванцетти — любимое село главаря ЧВК "Вагнера": он тогда очень гордился его захватом и целый месяц говорил об этом, хотя оно практически вымершее — до войны там было всего несколько жителей, а сейчас оно полностью разрушено.

пригожин записал видео с просьбами к министру обороны рф сергею шойгу и начальнику генштаба вражеской россии генералу валерию герасимову "пожалуйста, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти".

Отметим, необычное для Украины название села Сакко и Ванцетти в Соледарской городской общине Бахмутского района — пережиток советского прошлого. Оно названо в честь анархистов Сакко и Ванцетти, осужденных в США за террористическую деятельность. Их приговоры по делу об убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики в городе Саут-Брейнтри и казнь, получили широкую огласку в 1920-е годы. Советская пропаганда использовала их имена для разжигания антиамериканской истерии.

Примечательно, что в оккупированном Крыму, в Евпатории, есть детский санаторий Сакко и Ванцетти и в сети высказывают надежду, что россия вскоре потеряет и его.

Ранее "Телеграф" публиковал фото Бахмута со спутника: за год оккупанты уничтожили его и превратили в город-призрак.