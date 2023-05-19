Благотворительный проект "Додошки": как украинские айтишники обеспечивают ноутбуками школьников из прифронтовых зон
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Благодаря волонтерской инициативе дети в "горячих" точках страны могут продолжить обучение.
С начала полномасштабной войны в Украине тысячи школьников потеряли не только счастливое детство, но и возможность полноценно учиться. Для обеспечения безопасности учащихся учебные заведения в прифронтовых зонах перешли на дистанционную форму обучения, однако доступ к интернету и, собственно, сами гаджеты для "посещения" онлайн-уроков имеют далеко не все жители этих населенных пунктов.
Помочь школьникам вернуться в учебный процесс взялись украинские специалисты в IT-сфере Михаил Борозенец и Анастасия Олефир. Благодаря их волонтерскому проекту "Додошки", десятки детей, пострадавших от вооруженной агрессии рф, уже получили ноутбуки и возобновили обучение.
"Телеграф" пообщался с благотворителями и выяснил, как каждый из нас может поддержать важную инициативу.
- Как давно и по какой схеме работает ваш проект?
— Проекту уже пять месяцев. Обычно дети обращаются к волонтерам, которые работают с семьями в прифронтовых районах или в других регионах, а они уже связываются с нами. Например, сейчас у нас есть список детей из числа ВПЛ, проживающих в Тернопольской области. Их данные нам предоставила местная благотворительная организация.
Получая запрос, мы ищем тех, кто готов отдать нам свой б/у ноутбук, или собираем средства на его приобретение. Также обращаемся к продавцам техники, которые могут продать ее нам со скидкой.
Техника высылается по почте, после чего спонсоры получают фотоотчет – фотографию ребенка с ноутбуком.
Таким образом, нам удалось обеспечить лэптопами 60 детей из разных городов Украины: 6 получили от наших друзей и коллег, 13 приобрели за донаты, еще 41 нашли через соцсети. Возвращать компьютеры не нужно – они предоставляются детям навсегда.
— Школьники какого возраста и из каких областей обращаются к вам чаще всего?
- Обычно это дети 8-12 лет. Большинство из них переехали с родителями с прифронтовых территорий после начала полномасштабного вторжения и оказались в таких условиях, что не имеют возможности приобрести дорогостоящую технику. Часто запросы поступают прямо из горячих точек Украины — Изюма, Кременной, Херсона или из находящихся под оккупацией населенных пунктов.
— Сколько заявок от детей ждут обработки по состоянию на сегодняшний день?
— Сейчас в нашем списке около 30 детей, уехавших из Кременной, и еще 20 школьников остаются в Изюме. В основном это учащиеся младшей и средней школы.
— Как можно присоединиться к вашему проекту?
— Помочь можно тремя способами:
- Задонатить любую сумму на сбор для приобретения ноутбуков. Пополнить банку можно по ссылке.
- Передать нам свой лэптоп. Новый или подержанный — не важно, главное, чтобы он был в рабочем состоянии: воспроизводил видео и поддерживал функцию установки Zoom.
- Если вы занимаетесь продажей техники, предоставить нам скидку на покупку ноутбуков для детей.
- Рассказать о нас в соцсетях, друзьям и коллегам. Распространить ссылку на банку для сбора средств.
Пока мы сфокусированы на том, чтобы передать как можно больше лэптопов детям, тем самым хоть немного облегчив их жизнь в военных условиях. Наша команда открыта к новым кооперациям и партнерствам, которые помогли бы сделать проект "Додошки" более масштабным и полезным.