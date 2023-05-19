Переформатирование способа ведения войны: военный эксперт объяснил, почему участились удары рф по Украине

Враг готовит так называемое поле предстоящего боя

Воздушные удары российского врага по Украине, происходящие чуть ли не каждую ночь, указывают на переформатирование способа ведения войны.

Такое мнение во время телемарафона высказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, не считающий смену тактики россиян неожиданной, передает ТСН.

"Это не совсем новый формат. Происходит все именно так, как пишет военная книга. И российские оккупационные силы, и украинские силы обороны готовятся к предстоящим активным боевым действиям. С этой целью создается так называемое поле будущего боя. С этой целью как российские оккупанты пытаются уничтожить нашу военную инфраструктуру, так и украинские силы обороны системно и настойчиво уничтожают военный потенциал российских оккупантов. Для этого используются ракеты разного радиуса действия, россияне используют активно управляемые авиационные бомбы для того, чтобы максимально нанести вред нашей военной инфраструктуре, нашим военным объектам. ", — уверен Селезнев.

В то же время эксперт в восторге от умения наших сил ПВО давать отпор врагу при переходе к новому характеру ведения войны.

"Уничтожать самые эффективные, мощно распиаренные российские ракеты типа "Кинжал" — это действительно чудо. Очевидно, что такая ситуация будет продолжаться вплоть до того момента, пока или украинская армия перейдет в контрнаступление, или российская оккупационная армия будет пытаться использовать свое преимущество. Она на некоторых участках фронта сейчас имеет преимущество в личном составе, и в технике, и в вооружении, и то же наступление российской армии может начаться.Не слишком много у россиян тех ресурсов., которую сейчас россияне используют с целью нанесения комбинированных ракетно-бомбовых ударов по нашей стране, мы должны учитывать и соответствующим образом реагировать", — отметил эксперт.

россия повышает ставки — она запускает "Кинжалы", которые раньше не использовала для ударов по территории Украины. Наши иностранные партнеры стали говорить о коалиции истребителей. Поэтому возможно это новый этап противостояния.

"Конечно, россияне готовятся. Почему "Кинжалы"? Потому что россияне решили, что они нашли ту самую цель, которая для них стратегически важна. Много сейчас дискуссий идет о том, попали или нет россияне минувшей ночью по нашему комплексу противовоздушной обороны класса Patriot. Я доверяю официальным источникам информации.Официальный спикер говорит, что не попали.Это действительно очень важная история, потому что мы не можем позволить себе такие огромные потери. Даже больше — я снова подчеркиваю, что наши операторы противовоздушной обороны знают свое дело, действуют комбинированно, системно и таким образом, чтобы не подвергать смертельной опасности тех самых операторов, которые непосредственно задействованы в эксплуатации и использовании этой очень важной и очень мощной техники", — считает Владислав Селезнев.

Напомним, что кремлевский диктатор пути шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал", и пытается отомстить его создателям – за решетку отправлен уже четвертый физик, занимавшийся гиперзвуковыми ракетами.