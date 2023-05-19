ВСУ добились успехов под Бахмутом, оккупанты несут потери на юге: свежие карты боев в Украине

ВСУ продолжают успешные наступательные действия в районе Бахмута

У ВСУ есть определенные успехи под Бахмутом, в то время как враг продолжал неудачные попытки штурма сразу на нескольких направлениях.

Об этом свидетельствуют свежие карты боев в Украине, которые опубликовал Институт изучения войны (ISW).

По информации Генштаба, что за прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по нашей стране. Наиболее ожесточенные бои идут в Марьинке и Бахмуте.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Враг не оставляет попыток наступления на северо-востоке от Купянска, а также по линии Сватово-Кременная. В частности, они были зафиксированы в районе Масютовки, Невского и Новоселовского.

Бои в Луганской и Харьковской областях

В Нацгвардии Украины сообщали, что оккупанты начали привлекать к атакам дополнительные уголовные формирования БАРС (Боевой резерв российской армии) и Шторм-З для действий, чтобы добиться какого-либо успеха на Лиманском направлении. Специалисты отмечают, что такой жест может свидетельствовать о критическом истощении сил врага.

Ситуация в Донецкой области

У ВСУ получилось перехватить тактическую инициативу и добиться тактически значительных успехов в районе Бахмута, где была проведена контратака 18 мая.

Российские источники отмечали, что ВСУ удалось пробиться через российские оборонные линии к югу и юго-западу от Ивановского и Клещиевки в районе Бахмута.

Бои в районе Бахмута

Подтверждал успехи украинской армии и главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин. По его словам, россияне были вынуждены "уступить" 570 метров территории севернее Бахмута.

В то же время в ВСУ говорили, что наши военные за минувшие сутки продвинулись вглубь на 1700 метров в районе Бахмута.

Враг продолжал атаки на линии Авдеевка-Донецк, которые успешными не стали.

Ситуация в Донецкой области

Ситуация на юге Украины

Блогеры из россии писали про якобы неудачный рейд украинских военных через Днепр в Херсонской области 17 мая. Он же отметил, что активность наших защитников у островов в дельте реки Днепр в последнее время возросла.

Ситуация в Херсонской области

В то же время глава Объединенного пресс-центра украинских южных сил Наталья Гуменюк сообщала, что оккупанты затопили собственные позиции на берегах Каховского водохранилища, понеся потери.

Ситуация в Запорожской области

Ранее "Телеграф" писал о том, что 18 мая неизвестные подорвали железную дорогу в Крыму.