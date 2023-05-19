Долетался: Украина сбила вражеский истребитель с помощью Patriot – СМИ

Украинские воины используют Patriot уже не только для перехвата российских ракет

В последние недели Вооруженные силы Украины использовали легендарную американскую систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы сбить по крайней мере один истребитель российских оккупантов на расстоянии.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные от представителей Министерства обороны США и сотрудников Конгресса.

Вражеские самолеты в основном остаются за российскими оборонными линиями, что в свою очередь усложняет для Украины нацеливание с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAM.

"Российские самолеты, нацеленные на Patriot, осуществляли бомбардировки, чтобы обстрелять украинские цели ракетами, которые россия производила в течение последнего года, чтобы максимально увеличить жертвы среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Как отмечают официальные лица США, после того как Запад передал Украине системы Patriot, украинцы сами ответственны за принятие собственных решений, когда и как применять эту систему.

При этом некоторые сотрудники Конгресса придерживаются мнения, что современные истребители могли бы облегчить украинским воинам нацеливание на вражеские самолеты, без необходимости тратить дорогие боеприпасы Patriot, которые предназначены для перехвата баллистических ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах официально подтвердили повреждение системы противовоздушной обороны Patriot в ходе российской атаки в ночь на 16 мая. Официальные лица также рассказали, значительными ли были повреждения.