Ночной удар по Кривому Рогу: возник пожар, есть пострадавшие (фото)

Враг нанес новый массированный удар по Кривому Рогу

В ночь на 19 мая враг снова обстреливал Украину. В Кривом Роге Днепропетровской области раздались мощные взрывы.

Как сообщил глава региона Сергей Лысак, удар пришелся по частному промышленному предприятию.

В результате обстрела пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор борются с огнем", — написал чиновник в утренней сводке.

Также в результате удара по городу возник пожар в четырехэтажном админздании, который уже ликвидировали. Там легкие ранения получил 45-летний мужчина.

Мер Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что атака на город произошла в 01:30 ночи, всего было зафиксировано четыре попадания, разрушения значительны.

"Пострадали 2 человека: женщина 1959 г.р. — тяжелая, госпитализирована в больницу и 45-летний мужчина — легкий, помощь оказана на месте. Пожар локализован, ликвидация продолжается", — уточнил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ряде городов Украины раздавались взрывы и мощно работала ПВО.