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Штурм отменяется: HIMARS уничтожил роту "новейших" российских танков в Донецке (фото)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Танк Т-90 Новость обновлена 19 мая 2023, 14:53
Танк Т-90. Фото Ростех

Оккупанты потеряли целую роту танков Т-90

В Петровском районе оккупированного Донецка уничтожили роту российских танков Т-90, которых в россии неоднократно называли "самой мощной бронетанковой техникой на вооружении сухопутных войск".

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.

По его информации, речь идет об уничтожении до 10 единиц танков. Ликвидировать технику оккупанта удалось ночью при помощи удара HIMARS.

"Танки заметил БПЛА "Посейдон" в Петровском районе оккупированного Донецка. Они, вероятно, должны были принять участие в штурме находящейся рядом Марьинки", — уточнил он.

Интересно, что ранее неоднократно поступали сообщения о наших военных о случаях захвата "новейших танков" оккупантов Т-90. Также было много сообщений об их уничтожении.

В то же время в утренней сводке Генштаба сообщалось, что враг продолжает многочисленные попытки штурма на Марьинском направлении и ситуация здесь остается напряженной.

Ранее "Телеграф" писал о том, насколько западные и российские танки приспособлены к бездорожью.

Теги:
#Россия #Танки #Потери #ВСУ