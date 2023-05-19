Штурм отменяется: HIMARS уничтожил роту "новейших" российских танков в Донецке (фото)
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Оккупанты потеряли целую роту танков Т-90
В Петровском районе оккупированного Донецка уничтожили роту российских танков Т-90, которых в россии неоднократно называли "самой мощной бронетанковой техникой на вооружении сухопутных войск".
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.
По его информации, речь идет об уничтожении до 10 единиц танков. Ликвидировать технику оккупанта удалось ночью при помощи удара HIMARS.
"Танки заметил БПЛА "Посейдон" в Петровском районе оккупированного Донецка. Они, вероятно, должны были принять участие в штурме находящейся рядом Марьинки", — уточнил он.
Интересно, что ранее неоднократно поступали сообщения о наших военных о случаях захвата "новейших танков" оккупантов Т-90. Также было много сообщений об их уничтожении.
В то же время в утренней сводке Генштаба сообщалось, что враг продолжает многочисленные попытки штурма на Марьинском направлении и ситуация здесь остается напряженной.
Ранее "Телеграф" писал о том, насколько западные и российские танки приспособлены к бездорожью.