На фронте погиб Народный герой Украины: воевал еще с 2014-го и защищал ДАП

Все годы российской агрессии герой защищал Украину, всегда был на передовой, в горячих точках

Каждый день Украина теряет в войне с россией своих лучших сыновей — 17 мая на фронте погиб защитник Донецкого аэропорта Валерий Киндзерский. Он защищал Украину с первых дней российской агрессии, награжден орденом "Народный Герой Украины", медалями Ярослава Мудрого, княгини Ольги.

О гибели героя сообщается на Facebook-странице Казатинского общества.

До войны Валерий работал в Ялте инженером на строительстве, защищать Украину пошел добровольцем. Все годы российской агрессии был на фронте. Родные просили его вернуться домой, на что Валерий отвечал: "Кто, если не я? Буду до тех пор, пока не закончится война".

Из-за профессии у Валерия Киндзерского был позывный "Инженер", он всегда был на передовой, в горячих точках.

Герой пошел на войну добровольцем. Фото kazatin.com

"Невозможно сдержать слез. Война снова забирает лучших. Сегодня стало известно о героической гибели Героя Украины Валерия Киндзерского, жителя села Пиковец. Приносим искренние соболезнования семье погибшего. Герои не умирают!" — говорится в сообщении.

Орден "Народный Герой Украины" вручается гражданам Украины и иностранцам за выдающиеся заслуги в обороне независимости Украины и волонтерской помощи вооруженным силам. Награжденные им получают почетное звание "Народный Герой Украины".

Как сообщал "Телеграф", в бою с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый.