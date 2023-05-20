Атака врага на Киев: возник пожар на крыше дома от падения обломков БПЛА

Украинцев призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги

Ночь на субботу, 20 мая, обещает быть беспокойной из-за новых попыток российского врага нанести удар по мирным украинским городам.

В частности, на час ночи воздушную тревогу объявили в ряде областей, а также в столице.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Киевская область — воздушная тревога!" – сообщили в Telegram Киевский ОВА. Есть угроза атаки вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА.

Украинцев призывают не покидать укрытие, а также соблюдать правила "двух стен".

Мониторинговые группы пишут о воздушных целях из российской Брянской области в направлении Киевской и Черниговской областей. Вероятно, противник применяет дроны-камиказды типа Shahed.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает не пренебрегать опасностью из-за воздушных тревог. "Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО", — пишет он.

Жителей области призывают оставаться в укрытиях, соблюдать информационную тишину (не фотографируйте и не снимайте работу ПВО). Глава Киевской МВА Сергей Попко информирует о работе ПВО вокруг воздушного пространства Киева.

"Воздушная тревога продолжается!.. Находитесь в укрытиях до отбоя!" – добавляет он.

Также пришло сообщение о пожаре на крыше одного из домов.

Напомним, минувшей ночью 19 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрыв прогремел в Кривом Роге, а также во Львове. Добавим, что в Киевской МВА вчера сообщили, что во время той ночной атаки "Шахедов" на столицу все вражеские цели были сбиты ПВО и удары по Киеву не были допущены.