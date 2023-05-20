За ночь в Украине уничтожили 21 вражеский беспилотник: преимущественно над столицей

Над Киевщиной сбиты все вражеские дроны. Враг атаковал с северного направления 18 беспилотников — их уничтожили силами воздушного командования "Центр".

В Воздушных силах рассказали, что это были дроны "Shahed-136/131". Однако не только Киевщина пережила ночью атаку беспилотников-шахедов. Сообщается, что в ночь с 19 на 20 мая, к концу пятницы, оккупанты выпустили дроны "Shahed" на восточном направлении.

Воздушное командование "Восход" отчитывается об уничтожении двух ударных дронов. На юге, тем временем, оккупанты применили дрона-разведчика "Мерлин-ВР".