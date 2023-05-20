Бойцы ВСУ разыгрывают Mercedes S-класса, чтобы собрать деньги на дроны: что нужно делать

Делая донат на ВСУ, можно выиграть автомобиль

Бойцы ВСУ решили разыграть Mercedes S-класса, чтобы собрать деньги на дроны для украинской армии.

Люксовый автомобиль можно выиграть за донат в 500 грн, собранные средства пойдут на закупку дронов DJI Mavic 3.

Львовские волонтеры из "Народной Самообороны Львовщины" и бойцы ВСУ Игорь Шолтыс и Андрей Ткачук объявили о розыгрыше Mercedes S-450 за донат на дроны. Цель львовян – собрать семь миллионов гривен на закупку 100 дронов DJI Mavic 3.

"Условия акции простые. Донать 500 гривен на монобанк и у тебя есть шанс выиграть люксовое авто. Больше донатов – больше шансов. обязательно указываешь свои ФИО и номер телефона во время платежа, если донат не с моно. Мы с Андреем присоединились к этой акции, ведь такое собрание показало свою эффективность, а малых дронов сегодня не хватает на передовой. Поэтому новая партия Мавиков сможет пополнить контрнаступательную армию дронов в боевых подразделениях ССО, ДШУ и Нацгвардии и каждый из вас может присоединиться к ее формированию", – рассказывает младший сержант ВСУ Игорь Шолтыс.

Куда донатить?

Ссылка на банке "Армия Мовиков" – send.monobank.ua/jar/73JoNFpe5j

Или на карту банки – 5375411205830990

Также можно поддержать сбор из-за границы. PayPal — [email protected]

Стоимость автомобиля не будет рассчитываться из собранных средств. Все собранные средства пойдут на закупку дронов для ВСУ.

Это уже третий подобный розыгрыш от львовских волонтеров, демонстрирующий высокую эффективность. Рассказывает руководитель "Народной Самообороны Львовщины" Валерий Веремчук.

"Мы уже разыгрывали два люксовых авто. Благодаря чему собрали почти 20 миллионов гривен, что позволило закупить сотни дронов для наших защитников. Дроны на фронте – это одно из самых доступных для приобретения и одно из самых эффективных средств помощи для наших военных. Свою пользу он приносит как и для доразведки, так и для корректировки артиллерии, эффективность которой с присутствием малых дронов растет в разы", — подчеркнул Веремчук.

Розыгрыш длится до 5 июня. Розыгрыш состоится на страницах "Народной самообороны Львовщины" в соцсетях.

Для контакта : Валерий Веремчук +380 67 341 7537, narodnasamooborona.lviv.ua.