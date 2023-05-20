Запад не хочет быстрой победы Украины: генерал назвал причину

Запад продолжает поддерживать Украину, но опасается действий кремля

На Западе все еще опасаются, что россия может предпринять какие-то непоправимые действия, а потому не желают, чтобы Украина выиграла быстро.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По его словам, на начальном этапе войны многие западные разведки и политики предполагали, что Украина проиграет войну в считанные недели, а потом перейдет к партизанской войне. Однако уже спустя месяц, когда стало понятно, что украинцы так просто сдаваться не собираются, демократический мир сплотился вокруг Украины.

Вместе с тем, говорит он, изменилась и стратегия союзников по оказанию помощи, и если в начале вторжения они поддерживали Украину так, чтобы она не проиграла, то теперь они поддерживают нашу страну так, чтобы она победила.

"Однако есть одно "но". Запад, похоже, хочет, чтобы Украина выиграла не быстро, не решительно, дабы россия в истерике чего-то не учудила", — отметил Романенко.

При этом генерал подчеркнул, что для нашей страны каждый день войны оборачивается новыми жертвами и разрушениями.

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Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у россиян был один единственный план на всю войну и он касался взятия аэропорта Гостомель и вхождения в Киев.