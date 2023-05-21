Еще три года минимум? Озвучен интересный прогноз по продолжительности войны с россией

Война в с россией может идти еще очень долго

Бойцы загадочного батальона "Братство", существование которого даже не подтверждают в Киеве, когда в тоже время их бойцов хоронят со всеми почестями на Майдане, сделали свой прогноз по поводу того, сколько еще будит длиться война в Украине.

Свое мнение они высказали в комментарии проекту "Pressing".

Так, по мнению командира батальона Алексея Середюка война в с россией может идти еще очень долго — как минимум три года. Свои позицию он аргументировал огромными военными потенциалами противоборствующих сторон, а также масштабом всего конфликта, который выходит за рамки борьбы только Украины с рф.

"Учитывая тот потенциал, который есть у россии и тот потенциал, который есть у нас, то есть — слишком большие силы с обеих сторон, чтобы идти на какие-то переговоры. Им нет смысла и нам нет смысла. Это же война не просто Украины с россией — это война судьбоносная, действительно, "третья мировая". Сейчас и Китай, что-то сейчас "вписывается". Это война такая судьбоносная для больших государств, то есть, по факту, это Америка действительно с россией воюет, а не Украина. Мы как всегда на рубеже, как это и было всегда исторически, так и сейчас. Мир воюет нами против этого зла, которое у нас тут под боком. На этом и будет процветание Украины и сейчас оно и происходит", — считает Середюк.

Для справки: Считается, что "Братство" имеет особый статус и фактическую независимость от основного состава ВСУ, однако они работают на одну и ту же цель – победу Украины. В его задачи входит война уже на территории рф, например, закладка взрывчатки вблизи определенных стратегических объектов, и "охота" на отдельных российских офицеров, которые могли бы представить интерес для украинской армии и так далее.

Подробно узнать о том, что известно про секретный батальон украинцев "Братство" вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Алексей Данилов высказался по поводу сроков окончания войны.