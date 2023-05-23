Маляр о том, что происходит в Белгородской области: "Это назревало давно"

События на Белгородщине — это внутренний российский кризис, который был предсказуем

Происходящее в Белгородской области вызвано недовольством россиян тем, что диктатор владимир путин делает с их государством. Участниками этих событий стали российские патриоты, восставшие фактически против путинского режима.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала сегодня, 23 мая, в эфире "Сниданку с 1+1".

"Это патриоты россии, насколько мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает путин с российской федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они – граждане россии, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", — считает Маляр.

По ее словам, все, что сейчас происходит в Белгородской области, является ожидаемым российским кризисом.

"Это такой внутренний российский кризис, который был предсказуем. Это сознательные патриоты россии, которые хотят изменить политический режим", – отметила она.

Также заместитель министра обороны считает, что недовольство россиян относительно путинского режима в рф назревало еще до начала полномасштабной войны, так как диктатор уделяет больше внимания милитаризации государства, нежели его развитию.

Анна Маляр добавила, что несмотря на поддержку войны, большая часть жителей рф будет в будущем чувствовать вину и позор за нее.

"Все понимают, что этот режим надо менять. Эта критическая масса просто накопилась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство просто постепенно накапливалось", – сообщила замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что диверсанты окапываются в Белгородской области, а россия тем временем отправляет туда новые войска.