На фронте погиб известный врач-онколог: спас не одну жизнь

Мужчина был талантливым от Бога врачом

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью известного врача-онколога Александра Ирклиенко

Об этом сообщает Стрыйская районная государственная администрация.

"Жестокая война унесла еще одну жизнь патриота. В объятия небесных ангелов 19 мая улетела душа военного медика, известного в свое время на Стрыйщине врача-онколога Ирклиенко Александра Ивановича, 1976 года рождения", — говорится в сообщении.

Там отметили, что мужчина был талантливым от Бога врачом, а когда началась полномасштабная война он не задумываясь встал на защиту своей Родины, оказывая медицинскую помощь военным.

"С января 2023 года по март 2023 года был на "нулевой" позиции в зоне активных боевых действий медиком, где спас не одну жизнь военного. Тем не менее, враг жесток и безжалостен. 19.05.2023 военный медик, талантливый врач, верный сын украинского народа погиб при выполнении военного задания", — говорится в посте.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб единственный сын украинской журналистки.

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