Тысячи людей без света: в ряде украинских областей пропало электричество

Без электричества остаются тысячи граждан

Россия продолжает систематически обстреливать мирные города и села Украины. Из-за этого в ряде областей нашей страны пропал свет.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные Министерства энергетики.

"Враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. Как следствие, фиксируются повреждения энергетической инфраструктуры, есть обесточивание", — говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей. После последнего массированного обстрела обесточенной остается шахта. Вторую удалось запитать.

Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта, а в Сумской без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.

Кроме этого, из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. За сутки удалось вернуть свет для почти 22 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях", — сообщают в Министерстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о проблемах в сфере энергетики. Из-за обстрелов были повреждены 66% теплоэлектростанций. Чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему сезону, Украине нужно более 45 млрд грн на восстановление. Из-за этого могут вырасти тарифы на электроэнергию.