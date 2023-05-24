Полковник рассказал, когда ВСУ могут зайти на территорию России

Согласно всем мировым соглашениям, заход на территорию противника в военных целях допускается

Украинские войска рано или поздно прорвут российскую границу и зайдут на территорию рф, лишь вопрос времени. Однако сейчас в совершении таких действий нет необходимости.

Об этом сообщает военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан, пишет "УНИАН".

По его мнению, рано или поздно украинские войска прорвут российскую границу, однако когда именно это произойдет — лишь вопрос времени.

"На территорию россии на данный момент зашли российские граждане, у них российские паспорта. В каком регионе они нанялись как контрактники, уже неважно. Это россияне. А то, что украинские войска на территорию россии не заходят, это только дело времени. Потому что согласно всем мировым соглашениям, заход на территорию противника в военных целях допускается. Не для оккупации и не для аннексии территории, а для выполнения задач по уничтожению военных объектов страны-агрессора", — сказал эксперт.

Свитан подчеркнул, что украинские военные могут без проблем зайти на территорию так называемого Преднистровья, для того чтобы уничтожить там российские части. Но сейчас делать это невыгодно.

"Мы можем сделать это и на территории Беларуси. Просто мы сейчас это делать не будем, нам это на данный момент не совсем выгодно. Но это не значит, что мы не сделаем это потом. Заход украинских войск и на территорию россии возможен, но пока он просто не нужен", — заявил Свитан.

В то же время военный эксперт отметил, что для достижения одной из целей заход ВСУ на территорию россии будет необходим. В таком случае защитники выполнят это действие однозначно.

"А вот когда возникнет вопрос, допустим, отсечения Донбасса от россии, тогда оптимальный вариант для нас по Северскому Донцу выходить на Дон, прикрываясь этой водной преградой, дальше выходить на Ростов, отсекать их аж по Ростов и заниматься уничтожением российской группировки на Донбассе. И ни одно государство в мире не скажет: "Что вы делаете?". Все прекрасно понимают, с какой целью будет делаться выход уже украинских войск на российскую территорию. Мы же потом оттуда отойдем, нам чужого не надо. Тем более там образуется Ростовская народная республика, зачем же мы будем их там прессовать. Нам с ними еще жить и соседствовать… Такое действие однозначно будет выполнено. А дальше посмотрим, как оно будет развиваться", — объяснил Роман Свитан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высказался о ситуации в приграничных с Украиной областях рф. По его мнению, подобные события могут продолжаться, пока кремль не решит завершить войну в Украине.