Укр

"Украина это может": глава Пентагона признал важнейшее достижение ВСУ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Ллойд Остин Новость обновлена 25 мая 2023, 18:19
Ллойд Остин. Фото twitter.com/SecDef

Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины

Украина, благодаря помощи союзников, добилась немалых успехов в области защиты своего неба и теперь может сбивать сто процентов вражеских ракет, включая гиперзвуковые "Кинжалы". Это подтвердили в Пентагоне, а также заверели, что и дальше будут делать упор на усилении украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин во время своего вступительного слова перед заседанием "Рамштайна", передает "РБК-Украина".

Так, по его словам, речь идет о защите неба Украины.

"Весь мир сейчас видит и понимает наш вклад. Вы видите, что Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины", — говорит он, отмечая, что благодаря самым современным системам ПВО, таким как Patriot и другим системам, переданным европейскими партнерами, украинские силы имеют успех в отражении ракетных атак.

"Украина сейчас может стопроцентно сбивать вражеские ракеты. И мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины", — утверждает министр.

Кроме того, в Пентагоне говорят, что на встрече будут обсуждаться и вопросы о том, как можно ускорить производство необходимого оборудования для Украины.

"Да, мы будем углубляться в детали и мы будем продолжать искать креативные способы, чтобы увеличивать индустриальную мощность. Мы продолжим бороться за верховенство права для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. И мы будем непоколебимы столько, сколько этого потребуется", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что благодаря помощи союзников, такой как ЗРК Patriot, Украина теперь может перехватывать и "неуловимые" ракеты путина под названием "Кинжал". Впервые это было доказано еще в начале мая, а позже подтверждено во время массированной атаки на Киев, когда украинской ПВО удалось перехватить целых шесть таких ракет. При этом все, что они смогли сделать, так это "поцарапать" некоторые части комплекса.

Теги:
#Украина #США #ПВО #Рамштайн