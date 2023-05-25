"Украина это может": глава Пентагона признал важнейшее достижение ВСУ

Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины

Украина, благодаря помощи союзников, добилась немалых успехов в области защиты своего неба и теперь может сбивать сто процентов вражеских ракет, включая гиперзвуковые "Кинжалы". Это подтвердили в Пентагоне, а также заверели, что и дальше будут делать упор на усилении украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин во время своего вступительного слова перед заседанием "Рамштайна", передает "РБК-Украина".

Так, по его словам, речь идет о защите неба Украины.

"Весь мир сейчас видит и понимает наш вклад. Вы видите, что Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины", — говорит он, отмечая, что благодаря самым современным системам ПВО, таким как Patriot и другим системам, переданным европейскими партнерами, украинские силы имеют успех в отражении ракетных атак.

"Украина сейчас может стопроцентно сбивать вражеские ракеты. И мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины", — утверждает министр.

Кроме того, в Пентагоне говорят, что на встрече будут обсуждаться и вопросы о том, как можно ускорить производство необходимого оборудования для Украины.

"Да, мы будем углубляться в детали и мы будем продолжать искать креативные способы, чтобы увеличивать индустриальную мощность. Мы продолжим бороться за верховенство права для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. И мы будем непоколебимы столько, сколько этого потребуется", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что благодаря помощи союзников, такой как ЗРК Patriot, Украина теперь может перехватывать и "неуловимые" ракеты путина под названием "Кинжал". Впервые это было доказано еще в начале мая, а позже подтверждено во время массированной атаки на Киев, когда украинской ПВО удалось перехватить целых шесть таких ракет. При этом все, что они смогли сделать, так это "поцарапать" некоторые части комплекса.