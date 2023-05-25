Испанский спецназ трогательно провел воинов ВСУ домой после учебы (видео)

Украинцев обучали элитные испанские войска

Иностранные военные, обучающие украинских, воинов снова умиляли сеть прощанием с ними. В этот раз наших бойцов с честью провожали после учебы в Испании.

На странице в ТикТок украинка под псевдонимом Mrs.maksymova опубликовала видео, где испанские солдаты выстроились в шеренгу и отдают честь нашим возвращающимся в Украину защитникам.

Также видео с более неформальным прощанием было опубликовано в TikTok-канале "BUTUSOV PLUS". Здесь испанцы еще не выстроились, а стоят рядом с автобусами и прощаются с украинцами. К слову, на испанском фоне написано: Спецназ И спании. Как написал в комментариях пользователь из псевдо Nash Nacionalist:

"На видео солдаты Сил Специальных Операций Испании. Наших казаков готовил самый боеспособный спецназ Испании. Спасибо им очень," — говорится в сообщении.

Напомним, что шведские военные также эффектно провели украинских воинов после учебы. В сети упомянули, что Швеция и Украина уже когда-то объединялись против России.

Между тем министр обороны Швеции назвал три главные проблемы оккупантов. Он отметил, что победа зависит от украинцев, которые нуждаются в переговорах.