Находка для врага: одну из нардепов уличили в подозрительном интересе к командным пунктам ВСУ

Фамилия политика пока не озвучивается – для уменьшения лишнего информационного давления

Журналист Владислав Бовсуновский обратил внимание на интересное обращение одной из народных депутатов в Минобороны. В документе говорилось о необходимости сообщить ей местоположение командных пунктов (пунктов управления) ВСУ, причем как стационарных, так и мобильных.

Подробнее об этом кейсе журналист рассказал на собственной странице в Facebook. По словам Бовсуновского, он уже обратился в СБУ, чтобы представители ведомства проанализировали факт просьбы народной избранницы.

"Пусть проверят, зачем ей эта информация и почему ей в голову пришла мысль об этом спросить, кто попросил и за какие деньги. Надеюсь, не проигнорируют", — отметил он.

Владислав Бовсуновский говорит, что разглашение подобных данных весьма опасно в условиях гибридной войны. Ведь враг постоянно мониторит информационное пространство Украины, так что может воспользоваться такой информацией. На фоне регулярных фейковых вбросов россиян о ранении и смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного это особенно тревожно – потому что "иначе ранение может быть реальным в будущем", подчеркивает журналист.

"Под видом борьбы с коррупцией вообще можно многое узнать. Полезного для врага в части координат для ракет", — добавил Бовсуновский.

В комментариях украинцы поинтересовались фамилией "героини", однако журналист пока его оставляет в тайне — чтобы избежать лишнего давления. При этом он обещает раскрыть данные депутата в ближайшее время.

Из намеков в тех же комментариях можно понять, что упомянутая депутат является частью парламентского комитета по антикоррупционной политике. Публикуем список членов комитета, среди которых сразу несколько женщин.

Напомним, что несколько дней назад полковник ВСУ Анатолий Штефан (известный в блогерской среде как "Штирлиц") опубликовал видео с Валерием Залужным, который вполне жив и здоров находится на рабочем месте.