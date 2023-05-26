Все крылатые ракеты уничтожили на подлете: в ВСУ отчитались о последствиях ночного удара

Оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине

Во время ночного массированного удара в небе над Украиной силы ПВО сбили 10 крылатых ракет, которые оккупанты выпустили с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил Украины.

По данным силовиков, противник сместил направление удара на Восток, нанося удары по объектам критической инфраструктуры и Сил обороны Украины.

За указанный отрезок времени по Украине выпустили 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон

10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.);

31 ударный БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.

Украинские силовики в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" кроме 10 крылатых ракет также сбили 23 ударных дрона и 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

При этом в сводке указали, что в Харьковской и Донецкой областях зафиксированы попадания нескольких ОКР С-300/С-400.

Ранее "Телеграф" писал о подробностях удара по Днепру.