Мобилизация продолжается: могут ли выпустить мужчину из Украины по рабочей визе страны Евросоюза

Стало известно, можно ли покинуть Украину для работы в ЕС

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действуют ограничения на выезд из страны для военнообязанных мужчин, но и для них существуют исключения.

В комментарии "24 каналу" юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, может ли рабочая виза одной из стран Евросоюза стать поводом для выезда из Украины для мужчины.

По его словам, одного такого документа недостаточно для выезда за границу. Эксперт объяснил, что данный документ не подтверждает постоянное проживание граждан Украины в этих странах.

Юрист напомнил, что для выезда из Украины мужчины должны иметь соответствующее право и не быть военнообязанными. Чтобы подтвердить эти статусы, им необходимо предоставить соответствующие документы.

Напомним, что во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины

Ранее "Телеграф" писал о том, что какие документы нужны мужчинам, чтобы выехать из Украины во время войны.

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