Поиски пропавших без вести бойцов: омбудсмен напомнил родственникам о важной вещи

Родственники военнослужащих Сил обороны Украины могут запросить портретное экспертное исследование

В Украине родственники защитников, которые пропали без вести, могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для того, чтобы осуществить портретное экспертное исследование.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что в апреле 2023 года был подписан меморандум о сотрудничестве с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (КНИИСЭ). Поэтому родственники военнослужащих Сил обороны Украины, которые считаются пропавшими без вести, могут обратиться к нему, чтобы провести портретное экспертное исследование.

"Если родные обнаружили в социальных сетях видео или фото материалы, на которых они узнали своего защитника, то могут обращаться для дальнейшего направления фото-и видеоматериалов в КНИИСЭ с целью проведения экспертного исследования по идентификации военнопленного по признакам внешности", — рассказал он.

Что необходимо для обращения

Для проведения такого экспертного исследования родным необходимо обратиться к Уполномоченному с письменным обращением и предоставить фото- и видеоматериалы следуя следующим требованиям:

обнаруженные изображения лица на фото и видео пленников должны быть четкими и качественными (не размытыми и пригодными для установления индивидуальных признаков внешности).

если в кадре зафиксировано несколько человек родным, необходимо четко указать, какое именно лицо необходимо исследовать (указать местоположение в кадре или признаки одежды).

сравнительные образцы (фото военнослужащего до пропажи без вести) должны быть качественными и четкими, их должно быть как можно больше и наиболее свежих;

лицо лица в сравнительных образцах должно быть в том же ракурсе (наклоне), что и в снимке (видеозаписи). К примеру, если предоставляется профильное изображение (лицо повернуто боком к камере), то необходимо, чтобы сравнительное изображение было в том же ракурсе.

Более подробную инфографику можно просмотреть ниже:

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