Пришло время возвращать свое: Залужный опубликовал интригующее видео

Видео вызвало восторг и дискуссии в сети

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, о состоянии здоровья которого российская пропаганда распространяла слухи, выложил мощное видео. Подписал его лаконично: "Пришло время возвращать свое".

Опубликовано видео, в частности, в Телеграмм-канале главнокомандующего. Некоторые пользователи решили, что это объявление ожидаемого контрнаступления ВСУ. Однако на странице в "Фейсбуке" Залужный рассказал подробнее. Он отметил, что это ролик, посвященный освобождению Украины от россиян — Молитва за освобождение Украины.

"С такими словами и мнениями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы", — отметил Главнокомандующий и опубликовал видео, тест молитвы и призыв присоединяться к рядам Вооруженных Сил Украины.

"Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!" (цитата из текста)

Вдохновением стала Молитва украинского националиста Осипа Мащака 20-х годов прошлого века, но текст другой. Ролик создан на волонтерских началах. Комментаторы не только рассуждают о начале контрнаступления, но и желают божьего благословения для украинских воинов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне распространяли фейки о смерти, или, по крайней мере, ранения или болезнь Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он почти месяц не появлялся на публике, однако накануне он появился на видео без видимых признаков травмы.