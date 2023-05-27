Победы Украины на поле боя могут запустить процесс развала россии: эксперт назвал главные факторы

Для Украины главное — освобождение своих территорий, но "побочным эффектом" может стать развал россии

Своими победами на поле боя и уничтожением российской армии, Украина по-сути подрывает один из факторов, на которых держится путинский режим в рф.

Такое мнение высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью "Обозревателю".

Он отметил, что на данный момент очень большая часть территории Украины находится под оккупацией. По разным оценкам, россияне удерживают в нашей стране до 400 тысяч человек личного состава и большое количество техники.

"Как показали рейды, совершаемые на территорию противника, действительно все боеспособное, что есть в РФ, находится на временно оккупированной территории Украины. Что на их территории собственных резервов у них практически нет", — описал ситуацию эксперт.

Он подчеркнул, что Украина — не страна-агрессор, и главная задача Сил обороны – это именно деоккупация, а не провоцирование развала россии. При этом успехи Украины в войне и другие факторы могут запустить эти процессы.

"Вопрос в том, что своими победами, в сущности, уничтожением российской армии выпадает один из важных столпов, на которых держится власть в россии. Второй их столп, внутренний карательный аппарат также демонстрирует свою недееспособность. Не будем также забывать о сильном санкционном и политическом давлении на россию", — пояснил Крамаров.

Таким образом, по его словам, в совокупности все эти факторы могут запустить децентрализационные процессы в рф. Это могут быть и регионы Кавказа, и востока, и многие другие.

Как ранее сообщал "Телеграф", заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал, почему Запад боится развала россии.