Боятся воевать? У оккупантов сбежали десятки вооруженных зеков, их ищут третьи сутки

При побеге был убит военнослужащий из "министерства госбезопасности ЛНР"

Россия продолжает активно набирать заключенных в качестве "пушечного мяса" на войну против Украины, однако не все они согласны с такой судьбой — от 20 до 39 бывших "зеков" сбежали в районе Сватово Луганской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"25 мая около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и отправились в неизвестном направлении", — рассказали в Генштабе.

Как сообщают росСМИ, силовики Ростовской области получили ориентировку на "дезертировавших" заключенных из отряда "Шторм Z". Во время их побега был убит военнослужащий из "министерства госбезопасности ЛНР".

Инцидент, по данным росСМИ произошел еще 24 мая, но их поиски на данный момент все еще продолжаются. Отмечается, что они могут быть вооружены и передвигаются на двух авто: КамАЗе и Mitsubishi L200. При чем, сбежавших заключенных почти вдвое больше, чем сообщил Генштаб ВСУ — 39 человек. Такая цифра указана в ориентировке о поиске сбежавших военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, на каких условиях в россии вербуют осужденных на войну против Украины. Об этом рассказал один из тех, кто получил такое предложение.