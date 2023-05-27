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После взрыва потолок со стеклом начали падать. Во что "русский мир" превратил жилье в "Комфорт Тауне"

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Юлия Бескоровайная на фоне сгоревшей кровати. Ей удалось успеть убежать
Юлия Бескоровайная на фоне сгоревшей кровати. Ей удалось успеть убежать. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уцелевшая жительница квартиры говорит, что ее кровать была прямо под крышей и ей удалось спуститься этажом ниже

В столичном жилом комплексе "Комфорт Таун" владелица квартиры на крыше Юлия Бескоровайна уже несколько дней подряд отчищает от грязи и гари свое жилье на последних двух этажах дома, в который попал "Шахед". Второй уровень ее квартиры сгорел, а первый затопило, когда тушили пожар. "Телеграф" показывает последствия атаки "Шахедами".

На втором уровне квартиры пожар, сейчас здесь все черное, а сгоревшие предметы выносят. Здесь была спальня и гардеробная, кровать стояла под крышей — напротив окна.

"После второго взрыва потолок со стеклом начал падать и я побежала вниз. Я еще не успела добежать до нижнего этажа, как слышались взрывы в доме. Взрыв произошел в гардеробной комнате и пламя охватило уже всю крышу", — вспоминает Юлия.

Сейчас у дома фактически нет крыши. Кровать, на которой спала Юлия, полностью сгорела. "ЖЭК" провел осмотр и пришел к выводу, что также нужно полностью разбирать стены на верхнем этаже, потому что пошли трещины. Поэтому нужно разбирать трещины, а также сделать крышу по всему подъезду.

Сгорели четыре квартиры и жильцы дома говорят, что им нужна какая-то обратная связь от КГГА, чтобы они понимали, что делать дальше, когда этот процесс заработает.

"Я очень благодарна всем людям, которые помогли собрать какие-то средства, за них мы уже начали разбирать эти завалы. Собрали их в мешки и планируем с понедельника спускать их вниз. Потому что ждали, чтобы заработал лифт", — рассказывает Юлия.

Масштабы разрушений таковы, что из-за дыры в стене можно увидеть квартиру соседей Юлии.

Последствия обстрела Комфорт тауна
Сгоревшие части дома и мебели расчищают и складывают в мешки

"В квартире нужно делать капитальный ремонт. От второго этажа ничего не осталось, а первый — затопило. Мебель также разбухла, потолок уже в грибке, пошли пятна по стенам и по потолку первого этажа. Я понимаю, что это капитальный ремонт. Если с мебелью, то это будет стоить около ста тысяч гривен», — говорит Юлия.

Последствия обстрела Комфорт тауна
В стене квартиры Юлии образовалась дырка, сквозь нее виден дом соседей

Атака дронами

В ночь на 20 мая россияне атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахид". Воздушные силы сбили все дроны окупантов, которыми они атаковали столицу, но обломки одного из них упали на крышу жилого дома в комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу. Загорелась крыша, а подъезд дома с самого низа к девятому этажу был залит водой — спасатели гасили пламя.

Около двух часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь в квартире Юлии. Из-за того, что дрон сдетонировал на крыше, почти каждая квартира была подтоплена после тушения. Например, крыша Александры, которая тоже живет на девятом этаже, обрушилась из-за давления воды. А вода из дома Юлии вытекала не менее получаса.

Как сообщал "Телеграф", 26 мая враг атаковал Днепр и область дронами, в некоторых домах выбиты окна, обломки БПЛА упали на авто.

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#Обстрел #Дроны #Шахиды