После взрыва потолок со стеклом начали падать. Во что "русский мир" превратил жилье в "Комфорт Тауне"

Уцелевшая жительница квартиры говорит, что ее кровать была прямо под крышей и ей удалось спуститься этажом ниже

В столичном жилом комплексе "Комфорт Таун" владелица квартиры на крыше Юлия Бескоровайна уже несколько дней подряд отчищает от грязи и гари свое жилье на последних двух этажах дома, в который попал "Шахед". Второй уровень ее квартиры сгорел, а первый затопило, когда тушили пожар. "Телеграф" показывает последствия атаки "Шахедами".

На втором уровне квартиры пожар, сейчас здесь все черное, а сгоревшие предметы выносят. Здесь была спальня и гардеробная, кровать стояла под крышей — напротив окна.

"После второго взрыва потолок со стеклом начал падать и я побежала вниз. Я еще не успела добежать до нижнего этажа, как слышались взрывы в доме. Взрыв произошел в гардеробной комнате и пламя охватило уже всю крышу", — вспоминает Юлия.

Сейчас у дома фактически нет крыши. Кровать, на которой спала Юлия, полностью сгорела. "ЖЭК" провел осмотр и пришел к выводу, что также нужно полностью разбирать стены на верхнем этаже, потому что пошли трещины. Поэтому нужно разбирать трещины, а также сделать крышу по всему подъезду.

Сгорели четыре квартиры и жильцы дома говорят, что им нужна какая-то обратная связь от КГГА, чтобы они понимали, что делать дальше, когда этот процесс заработает.

"Я очень благодарна всем людям, которые помогли собрать какие-то средства, за них мы уже начали разбирать эти завалы. Собрали их в мешки и планируем с понедельника спускать их вниз. Потому что ждали, чтобы заработал лифт", — рассказывает Юлия.

Масштабы разрушений таковы, что из-за дыры в стене можно увидеть квартиру соседей Юлии.

Сгоревшие части дома и мебели расчищают и складывают в мешки

"В квартире нужно делать капитальный ремонт. От второго этажа ничего не осталось, а первый — затопило. Мебель также разбухла, потолок уже в грибке, пошли пятна по стенам и по потолку первого этажа. Я понимаю, что это капитальный ремонт. Если с мебелью, то это будет стоить около ста тысяч гривен», — говорит Юлия.

В стене квартиры Юлии образовалась дырка, сквозь нее виден дом соседей

Атака дронами

В ночь на 20 мая россияне атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахид". Воздушные силы сбили все дроны окупантов, которыми они атаковали столицу, но обломки одного из них упали на крышу жилого дома в комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу. Загорелась крыша, а подъезд дома с самого низа к девятому этажу был залит водой — спасатели гасили пламя.

Около двух часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь в квартире Юлии. Из-за того, что дрон сдетонировал на крыше, почти каждая квартира была подтоплена после тушения. Например, крыша Александры, которая тоже живет на девятом этаже, обрушилась из-за давления воды. А вода из дома Юлии вытекала не менее получаса.

Как сообщал "Телеграф", 26 мая враг атаковал Днепр и область дронами, в некоторых домах выбиты окна, обломки БПЛА упали на авто.