Воздушная атака на Киев: есть пострадавшие и жертвы, сбито более 20 дронов

На Киев движется новая волна дронов

В ночь на 28 мая враг массированно атакует Киев в "шахедах".

В результате падения обломков дрона произошел пожар на АЗС, один человек погиб.

Об этом сообщили в КМВА.

Сообщается, что трагедия произошла в Голосеевском районе столицы. Три человека пострадали, еще один — погиб.

"Информация уточняется . Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – отметили в КМВА.

О гибели людей, но уже в Соломенском районе, напивал и мэр города Виталий Кличко.

Кроме того, он указал, что украинская ПВО сбила более 20 воздушных целей врага.

" Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов ", — отмечает он.

Также городской голова призвал горожан оставаться в укрытиях.

"Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", — пишет он.

Напомним, что этой ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.