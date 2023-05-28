В Украине обещают разобраться с вопросом выплат для военных: законопроект уже почти готов

Законопроект находится на стадии финализации

В Украине планируют обеспечить справедливое финансовое обеспечение для военнослужащих, а для этих целей будет подготовлен законопроект, который передадут на рассмотрение парламента.

Как передает Укринформ, об этом рассказал представитель президента при Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, в профильном комитете парламента прошло заседание группы представителей всех политических сил и всех ведомств, отвечающих за функционирование сектора обороны, включая Минобороны, СБУ, СВР, ГУР и ГПСУ.

"Наработан уже определенный проект. Можно сказать, что он находится на стадии финализации. И я думаю, что в ближайшее время у него есть все шансы получить оформление соответствующего законопроекта и попасть на рассмотрение зала", — сказал он.

Вениславский добавил, что документ позволит сбалансировать выплаты и обеспечить социальную справедливость, а также установит адекватный уровень денежного обеспечения для военнослужащих на передовой, так и в тыловых частях.

Кроме того, законопроект также урегулирует вопросы выплат срочникам и студентам военных учебных заведений.

При этом он отметил, что курсанты высших военных учебных заведений и военных подразделений в гражданских учебных заведениях имеют уровень стипендиального обеспечения ниже чем у гражданских студентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате дополнительных выплат.