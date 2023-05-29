Война — день 460: "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а ночные обстрелы продолжаются

Оперативно о главном 29 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 460 дней. Оккупанты перебрасывают к Бахмуту войска из других частей Донецкой области, чтобы прикрыть вывод подразделений ЧВК "Вагнера" и продолжают предпринимать попытки наступления возле Купянска. При этом местами у них даже получается достигать небольших успехов. Вместе с тем россияне не прекращают тактику масштабных ночных обстрелов, из-за чего страдают мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина может завершить войну в текущем году, если союзники предоставят необходимое вооружение

С данными за 26 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 457: украинские военные держат Бахмут и бьют по позициям оккупантов

О том, что происходило 27 мая, читайте в материале: Война — день 458: ВСУ успешно атакуют российские позиции, а оккупанты продолжают обстрелы

Узнать о главных событиях 28 мая можно в публикации: Война — день 459: оккупанты замедлились под Бахмутом, а ВСУ бьют по тылам