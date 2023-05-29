Россияне в мышеловке, а наступление ВСУ уже скоро: генерал Сырский поехал на фронт (видео)

Генерал встретился с командирами частей и подразделений

Украина уже скоро перейдет к активному наступлению, а оккупанты хоть и находятся сейчас в Бахмуте, но они попали там в "мышеловку". Это и другие важные заявления сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский во время своей новой поездки на фронт.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Сырского.

Так, генерал встретился с командирами частей и подразделений, которые выполняют задачи на наиболее "горячих точках" фронта на Лиманском направлении. Он обсудил с ними возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

"Ситуация довольно неоднозначная потому, что противник "Вагнер" сейчас в Бахмуте, но он фактически находится в своеобразной "мышеловке". И сейчас пригожин пытается вывести свои подразделения, завести армейские подразделения. Этот процесс затягивается", — сказал Сырский во время встречи с командирами.

Он также отметил, что скоро наступит время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям и поэьтому определил конкретные задачи на подготовку к ним.

"Поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 едшбр, 95 одшбр, 92 омбр. От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом", — отметил генерал.

Напомним, что российские пропагандисты ранее трубили, что как и Залужный Сырский якобы погиб. Но, как можно увидеть и с главкомом ВСУ и с коммандущим Сухопутными войсками все хорошо, а россияне снова опозорились.

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