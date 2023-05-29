Кличко "дохайповался"? У Зеленского жестко отчитали украинцев за поведения во время войны

Некоторые украинцы по-прежнему не понимают чего во время войны делать нельзя

В Офисе президента Украины после очередной российской ракетной атаки снова призвали украинцев не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны и последствий ударов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк обрушился с критикой на блогеров и чиновников.

"Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д", — говорит Подоляк явно намекая, например, на главу Киева Виталия Кличко, который опубликовал фото с места падения ракеты за несколько минут до этого.

Он также отметил, что несмотря на полномасштабную войну украинское государство не ограничивало своих граждан в свободе слова и не вводило цензуру, а на 15-ом месяце войны распространение информации, которая несет угрозу нацбезопасности уже больше похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio.

"Понятно, что это увеличивает активность и цитирование. Но ведь точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования. Так же как настоящая "взрослость" – это не о паспортном возрасте, а о понимании, что можно делать, а чего делать категорически не нужно", — говорит Подоляк.

Отреагировал на поведение украинцев и глава ОП Андрей Ермак. Он написал, что безответственность некоторых людей ради просмотров несколько удивляет.

Напомним, что днем 29 мая в Киеве прогремели взрывы и началась воздушная тревога. С неба падали обломки уже сбитых ракет, которые предварительно похожи на баллистические "Искандеры".