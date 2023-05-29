Отдали жизнь за Украину: стало известно, сколько американских добровольцев погибло на фронте

Каждый из погибших добровольцев отдал свою жизнь за свободу Украины

Со дня начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 16 добровольцев из США. Ценой собственной жизни они помогали украинским военным бороться с оккупантами, ступившими на чужую землю.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

"Они (добровольцы, — Ред.) сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность", — говорится в материале.

На сегодняшний день остается неизвестным, сколько добровольцев из США сейчас находятся на войне в Украине. Вероятно, речь может идти о тысячах людей.

WP публикует истории некоторых добровольцев, которые погибли в ходе боевых действий в нашей стране. Одним из них стал Эндрю Питерс. Отправиться в Украину и помочь военным освободить страну от захватчиков его подтолкнули телевизионные кадры страданий мирных жителей и обращение президента к ветеранам вооруженных сил во всем мире с просьбой о помощи в борьбе с оккупантами. В феврале 2023 года Питерс погиб в боях под Бахмутом.

Еще одним защитником Украины стал Ник Меймер. В гражданской жизни он был преподавателем английского языка. Сам он говорил, что его привел в Украину "моральный компас". О смерти американского добровольца 16 мая 2023 года заявил главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, произнеся следующее: "Вот у нас ветеран Николас, мы его передадим Соединенным Штатам Америки, положим в гроб, закроем американским флагом с уважением, потому что он умер не в постели дедушкой, а умер на войне и, вероятнее всего, достойно".

Ник Меймер

Купер Эндрюс также стал одним из тех, кто ценой собственной жизни боролся на освобождение Украины от российских оккупантов. 19 апреля он погиб в бою за Бахмут. Сейчас его мать борется за то, чтобы останки ее сына были возвращены в Соединенные Штаты. Когда это произойдет, Эндрюса похоронят рядом с отцом в Кливленде.

Купер Эндрюс

Еще одним воином, который сражался с захватчиками, стал ветеран морской пехоты, капитан Грейди Курпаси. С апреля 2022 года он перестал выходить на связь со своей семьей. Он исчез в Херсонской области. Семья Курпаси и товарищи из Корпуса морской пехоты обратились к волонтерам в Украине и за ее пределами, чтобы помочь определить его судьбу. В апреле 2023 года в Государственном департаменте США подтвердили его гибель.

Грейди Курпаси

В феврале 2023 года под Бахмутом погиб американский доброволец, медик-волонтер Пит Рид. Трагедия случилась в момент, когда он пытался эвакуировать раненных. Его автомобиль попал под обстрел.

Пит Рид

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях на Донбассе погиб чешский медик и основатель волонтерского проекта Phoenix. С первых дней полномасштабной войны он активно помогал Украине.