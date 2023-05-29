Отдали жизнь за Украину: стало известно, сколько американских добровольцев погибло на фронте
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Каждый из погибших добровольцев отдал свою жизнь за свободу Украины
Со дня начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 16 добровольцев из США. Ценой собственной жизни они помогали украинским военным бороться с оккупантами, ступившими на чужую землю.
Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
"Они (добровольцы, — Ред.) сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность", — говорится в материале.
На сегодняшний день остается неизвестным, сколько добровольцев из США сейчас находятся на войне в Украине. Вероятно, речь может идти о тысячах людей.
WP публикует истории некоторых добровольцев, которые погибли в ходе боевых действий в нашей стране. Одним из них стал Эндрю Питерс. Отправиться в Украину и помочь военным освободить страну от захватчиков его подтолкнули телевизионные кадры страданий мирных жителей и обращение президента к ветеранам вооруженных сил во всем мире с просьбой о помощи в борьбе с оккупантами. В феврале 2023 года Питерс погиб в боях под Бахмутом.
Еще одним защитником Украины стал Ник Меймер. В гражданской жизни он был преподавателем английского языка. Сам он говорил, что его привел в Украину "моральный компас". О смерти американского добровольца 16 мая 2023 года заявил главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, произнеся следующее: "Вот у нас ветеран Николас, мы его передадим Соединенным Штатам Америки, положим в гроб, закроем американским флагом с уважением, потому что он умер не в постели дедушкой, а умер на войне и, вероятнее всего, достойно".
Купер Эндрюс также стал одним из тех, кто ценой собственной жизни боролся на освобождение Украины от российских оккупантов. 19 апреля он погиб в бою за Бахмут. Сейчас его мать борется за то, чтобы останки ее сына были возвращены в Соединенные Штаты. Когда это произойдет, Эндрюса похоронят рядом с отцом в Кливленде.
Еще одним воином, который сражался с захватчиками, стал ветеран морской пехоты, капитан Грейди Курпаси. С апреля 2022 года он перестал выходить на связь со своей семьей. Он исчез в Херсонской области. Семья Курпаси и товарищи из Корпуса морской пехоты обратились к волонтерам в Украине и за ее пределами, чтобы помочь определить его судьбу. В апреле 2023 года в Государственном департаменте США подтвердили его гибель.
В феврале 2023 года под Бахмутом погиб американский доброволец, медик-волонтер Пит Рид. Трагедия случилась в момент, когда он пытался эвакуировать раненных. Его автомобиль попал под обстрел.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях на Донбассе погиб чешский медик и основатель волонтерского проекта Phoenix. С первых дней полномасштабной войны он активно помогал Украине.