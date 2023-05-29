"Ответ не заставит себя ждать": Буданов отреагировал на обстрел Киева (видео)

Российская попытка запугать Украину провалилась

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на очередной массированный обстрел Украины и предупредил оккупантов об ответе, который не заставит себя ждать.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

Буданов отметил, что новая попытка террористических действий россии в очередной раз потерпела поражение ведь, как ранее уже сообщал Залужный, ПВО Украины сбило все российские ракеты в небе над Киевом, а все руководство страны не испугалось, как того хотели террористы, а продолжает находится на своих местах.

"Все те, кто в россии до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и ​​продолжают выполнять свою работу", ― заявил руководитель украинской военной разведки.

А вот ответ уже Украины, по словам главного разведчика, не заставит себя ждать и скоро все его увидят.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят", ― подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Сырский побывал на передовой и заявил, что скоро начнется наступление ВСУ.

во время ракетной атаки киевляне публиковали работу ПВО. Отличились таким безрассудным поведением даже чиновники, за что нарвались на критику от Офиса президента.