Практически полтысячи захватчиков получили ранения

Российские оккупанты, уже хорошо знающие, что такое "бавовна", в очередной раз прочувствовали ее на себе. На сей раз взрывы раздались в селе Юрьевка Донецкой области. Стали известны подробности последствий происшествия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, по его словам, было ликвидировано 100 российских захватчиков. Еще более 400 оккупантов с разной степенью ранения госпитализированы в больницу №2 (интенсивной терапии на ЖМР 17).

Юрьевка на карте

Также была уничтожена станция связи и радиоэлектронной борьбы, что подтверждает опубликованное на канале Андрющенко видео.

Он объяснил, что попадание было в бывший оздоровительный комплекс "Ялта". В результате был разрушен пятиэтажный корпус.

"По проекту в этом здании с комфортом размещалось 120 отдыхающих. Если перерабатывать в казармы, в комнате можно размещать около 4-5 человек. То есть вместительность как казармы ориентировочно до 650 извергов. По информации от Мариупольского Сопротивления вчера завезли туда 4 автобуса на тот момент живой силы", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 26 мая во временно оккупированном Мариуполе прозвучали два взрыва в районе завода "Азовсталь". Некоторые пропагандисты заявили, что удары якобы нанесли ракетами Storm Shadow, которые недавно получила Украина.