Он такого не простит: генерал-разведчик рассказал о "плевке" путина в лицо Си Цзиньпину

Си Цзиньпин может не простить путину его выходку

Беларусь и россия подписали документ, согласно которому на территории РБ будет размещаться ядерное оружие. Однако такие действия могут дорого стоить путину, который буквально плюет в лицо председателю Китая Си Цзиньпину после мартовских договоренностей о ядерном нераспространении.

Такое мнение "Телеграфу" выразил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что ядерное оружие размещается на территории Беларуси якобы для ее защиты, а самопровозглашенный президент страны александр лукашенко вынужден с этим соглашаться, поскольку у него нет выбора.

"Внутреннему потребителю это "продается" как гарантии того, что на Беларусь никто теперь не нападет (а "страшилки" о том, что страны НАТО только об этом и мечтают, белорусская пропаганда выдает с завидной регулярностью). Но при этом получится всё с точностью до наоборот. Даже сообщение о подписании документов о размещения в РБ тактического ядерного оружия (ТЯО), не говоря уж о самом размещении, превращает Беларусь в мишень для всех ядерных государств. Похоже, лукашенко не понял, куда он влезает, на что соглашается", — объяснил Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки также не исключает, что лукашенко рассчитывает на резкую реакцию со стороны стран НАТО и стран, которые лояльно относятся к россии, к примеру, Индия и Китай, которые являются членами ядерного клуба.

"Особенно Китай, которому рф сейчас фактически плюет в лицо, учитывая мартовские договоренности о ядерном нераспространении. А тут – прямое подписание именно его распространения, подготовка программ по перемещению ТЯО в Беларусь. Предполагаю, что Си Цзиньпин такого не простит. Причем не простит именно путину, ведь все понимают, что лукашенко идет на это исключительно под давлением Кремля", – отмечает генерал.

По его словам, есть надежда на то, что Пекин начнет давить на путина и он в свою очередь пойдет на попятную касательно ядерного шантажа.

"А там, глядишь, подоспеет наступление ВСУ со всеми вытекающими… И лукашенко начнет рассказывать, что он всячески противился путинским планам, что не дал вовлечь белорусские вооруженные силы в войну (а что россияне хозяйничали в РБ, вторгались оттуда в Украину, даже какое-то время наносили с той территории ракетные удары – так тут мы, белорусы, якобы ничего поделать не могли), саботировал размещение ТЯО. Есть основания полагать, что именно на это делает расчет лукашенко, руководствуясь старой восточной пословицей: "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет". Мол, нужно просто выждать", — говорит Маломуж.

Он также добавил, что действия кремля утратили любой смысл, а потому загадывать что-то крайне сложно. Однако в случае, если он будет пытаться перемещать ядерное оружие, это не останется незамеченным США, Великобританией, Китаем, другими членами ядерного клуба.

Полный текст читайте на нашем сайте в материале: Генерал оценил последствия белгородского рейда, ядерных игр кремля и укрепления Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая александр лукашенко заявил о начале процесса перемещения россией ядерных боеприпасов на территорию Беларуси.