Тревога на севере: угроза воздушной атаки распространилась на Киев и не только (обновлено)

Тревога началась на севере страны

После масштабной атаки на Киев 29 мая в столице и области снова раздаются сигналы воздушной тревоги. В сети пишут об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом пишет "Телеграф".

Так, в около 5 вечера в Украине снова звучит воздушная тревога. Она началась на севере страны (в Черниговской области) и спустя некоторое время "перекинулась" на столицу. Тем временем в сети утверждают, что сигналы тревоги связаны с угрозой применения баллистических ракет.

Напомним, что днем 29 мая именно такими ракетами уже был атакован Киев. К счастью, тогда все ракеты удалось сбить. Однако их обломки также представляли угрозу для горожан. Ведь огромные куски ракет буквально падали им на голову. Так, например, на одной из улиц столицы обломок ракеты чуть не упал на маршрутку.

Тем временем некоторые мониторинговые группы сообщают, что в направлении столицы была произведена работа вражеских средств радиоэлектронной борьбы, которую могли воспринять за "баллистику". Так это или нет станет известно только после официальных комментариев, а пока следует оставайться в укрытиях до отбоя.

UPD. Сигнал тревоги начал звучать еще и на Житомирщине. Мониторинговые группы по-прежнему говорят, что это может быть работа РЭБ (создание фальш-целей, которых не существует в реальности), но официальной информации еще не было.

Напомним, что масштабная атака на Киев отметилась не только блестящей работой украинского ПВО, но и безответственностью некоторых наших сограждан. Киевляне публиковали работу ПВО, а отличались таким безрассудным поведением даже чиновники, за что нарвались на критику от Офиса президента. Впрочем уже к вечеру первые любители поснимать ракеты уже поехали в СБУ.