У наркоторговли в Украине нет "высоких покровителей" — экс-руководитель Одесской колонии

Негативное отношение к психотропным веществам, как ни странно, распространено и в преступном мире, говорит опытный пенитенциарий

Победить незаконное распространение запрещенных препаратов можно только с участием гражданского общества. Об этом заявил бывший руководитель Одесской колонии и СИЗО Владимир Мастицкий. Опытный пенитенциарий считает, что именно такие проекты, как "Поймай барыгу", могут иметь большой отзыв в обществе. И даже по ту сторону "баррикад" — в криминальном мире. Об этом сообщают организаторы акции на сайте проекта. Там опубликовано интервью Мастицкого, которое он дал блоггеру Стасу Домбровскому. В интервью экс-пенитенциарий подтверждает, что никаких высоких покровителей у этого бизнеса нет.

"Я глубоко сомневаюсь, что это есть на высшем уровне. Я за годы службы с таким не сталкивался. Оно все равно где-то выплывет, то есть это абсурдно и глупо. Много слышал, сам не сталкивался – решается на каком-то простом уровне. Но на счет крышевания этого руководством регионов, в размерах страны, я очень глубоко в этом сомневаюсь", — рассказал экс-заместитель начальника Южного регионального управления пенитенциарной службы Украины Владимир Мастицкий.

Акцию по борьбе с незаконной торговлей запрещенными препаратами "Поймай барыгу" экс-чиновник поддержал и заявил, что наркоторговлю возможно победить при активном участии граждан. Негативное отношение к психотропным веществам, как ни странно, распространено и в преступном мире, рассказал он.

"Все соглашаются с тем, что наркотики это зло. Никто и никогда не признался, что относится к этому положительно. Социум что-то упустил или система упустила, если за десять-двадцать лет появились новые виды наркотиков, которые стали еще более опасными. Я думаю, что в обществе эта проблема назрела, кто-то сталкивается больше, кто-то меньше. И я уверен, что вы найдете много единомышленников с обеих сторон. Общество меняется и общественный и медийный контроль очень эффективны", — говорит Мастицкий.

Напомним, акция "Поймай барыгу — получи кэш" стартовала первого мая. Деньги за участие в охоте на торговцев запрещенными препаратами платит меценат Егор Левченко. Главная идея проекта, заявляют организаторы, — привлечь как можно больше людей к борьбе с закладчиками и лабораториями, сотрудничать с полицией и вообще убрать наркодилеров с улиц украинских городов.