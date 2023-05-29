Не только поджоги военкоматов: генерал рассказал, когда в рф станут возможны массовые выступления

Внутренние силы в рф могут скоро прийти в движение

Крайне слабая и запоздалая реакция Кремля по диверсантам в Белгородской области подтверждает, что в россии все были в шоке от случившегося.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу".

По его мнению, бегство россиян на своей же территории может дать понять простым россиянам, что режим путина слаб, а также натолкнуть их на мысль о настоящей партизанской борьбе.

"Пограничники-ФСБшники позорно бежали после не самой мощной атаки "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свободная Россия". Губернатору пришлось объявлять режим контртеррористической операции, которую успешной точно не назовешь. В отличие от рейда, имеющего огромный информационно-психологический эффект, – подчеркивает эксперт. – Режим слаб. Его можно побеждать. И молчаливые протесты, кухонная критика могут начать выливаться во что-то более реальное, включая массовые поджоги военкоматов, полицейских отделений и так далее. В партизанскую борьбу. В объединение вооруженных формирований".

Причем, отмечает генерал, это может распространяться по всей рф. А недовольных путинским режимом хватает, уверяет он.

"И речь уже не только о зарубежье, куда выехали наиболее активные. Особенно много антивоенных настроений в приграничных с Украиной областях, которые из-за путинской агрессии против нашей страны сами всё чаще начали становиться зоной боевых действий. Сейчас им показывают, как можно приблизить конец войны. Но массовые выступления в рф станут возможны лишь после успешного мощного наступления ВСУ стратегического уровня. Тогда внутренние силы в рф придут в движение. И пока локально открывающийся внутренний фронт может стать более активным", – прогнозирует Николай Маломуж.

Больше о влиянии "Белгородской вылазки" российских диверсантов на рф и том, к чему могут привести заигрывания путина с ядерным оружием вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Генерал оценил последствия белгородского рейда, ядерных игр кремля и укрепления Украины".

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с командиром легиона "Свобода россии" с позывным "Цезарь" и расспросил о том, в чем была цель крайней операции "легионеров" на российской территории, готовы ли рядовые россияне к вооруженной борьбе с режимом путина, и что не так с либералами рф, которые прохладно отреагировали на громкое возвращение добровольцев на свою Родину.