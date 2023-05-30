В ВСУ ответили на новое заявление шойгу о поражении Patriot

Шойгу в очередной раз "обламали"

В Вооруженных силах Украины еще раз подтвердили, что сбили все воздушные цели, которые атаковали Киев днем 29 мая, а бредни шойгу, который постоянно "облизывается" на наш Patriot, там опровергли.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на спикера Воздушных сил Юрия Игната.

Для понимания ситуации: российский министр обороны Шойгу 30 мая снова заявил об уничтожении ЗРК Patiot. По его словам, это произошло в "последние дни".

Однако, по данным ВСУ, все российские средства поражения Украина смогла перехватить и именно благодаря Patriot.

"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", которые летели по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки на Киевщине и шахедами и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши силы ПВО перезаряжаются, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", — рассказал Юрий Игнат.

При этом на уточняющий вопрос, цел ли комплекс, он ответил: "Конечно цел, все цели ведь уничтожили".

Напомним, что шойгу уже не первый раз "уничтожает" Patriot. В начале мая там рассказывали, что взорвали сразу несколько наших установок, впрочем, как подтвердили даже в США, эти заявления ничего не имеют общего с реальностью. А в реальности путин смог лишь "поцарапать" американское ПВО.