"Это пропаганда врага": белорусский доброволец развеял популярный миф о боях за Киевщину

У врага была современная техника и оружие, когда он заходил в Киевскую область

Когда российские оккупанты зашли в Киевскую область в начале полномасштабного вторжения, тут же массово стала появляться информация, что эти военные — это курсанты и срочники, которые не готовы воевать и якобы даже не понимали, что их отправили на войну. Но это было всего лишь одно из средств пропаганды врага.

Об этом "Телеграфу" рассказал белорусский доброволец Алексей с позывным "Психолог", который в начале полномасштабного вторжения оборонял Киевскую область.

Он объяснил, что те военные рф, которые зашли изначально в Киевскую область, были хорошо обучены.

"Русские воевали на протяжении многих десятков лет и те люди, которые вторгались в Украину, прошли не через одну войну. Называть их непрофессионалами, как минимум, странно", — сказал воин.

По словам собеседника, в одном из боев в Буче ему и его побратимам противостояли десантники и сводные отряды СОБРа — полицейского спецназа. Алексей подчеркнул, что у оккупантов на тот момент было современная техника и оружие, чего нельзя было сказать о стороне Украины в тот период.

"У них было современное оружие, техника. Правда, сказывалось полнейшее отсутствие техники у нас в Буче", — объяснил доброволец.

Полный текст читайте на нашем сайте в материале: "Победим в Украине, выдавим Лукашенко и возьмем власть": доброволец "Психолог" о планах белорусских националистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-работник СБУ Иван Ступак рассказал, как работает в Украине российская пропаганда и как этому можно противостоять.