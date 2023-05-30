Больше систем ПВО, хороших и разных: Италия готовит новый пакет помощи Украине

Италия готовит новый пакет поддержки для ВСУ

Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти средства защиты неба от российских ударов.

Как информирует "Европейская правда", об этом рассказал министр обороны страны Гвидо Крозетто во время слушаний в комитете парламента по вопросам контроля за спецслужбами.

Стоит отметить, что содержание его выступления было засекречено, как и то, какую именно технику Италия хочет передать Украине.

При этом согласно заявлениям местного издания Il Messaggero речь может идти о системе ПВО SAMP/T, а также других средствах противовоздушной обороны.

Как сообщалось ранее, в средине мая появились сообщения о том, что Франция совместно с Италией уже передала батарею ЗРК SAMP/T, кроме того, экипаж из 20 человек уже прошел обучение по использованию этой техники.

Эта система является одной из новейших систем ПВО в Европе, а на вооружение она принята лишь во Франции, Италии и Сингапуре. При этом заявлено, что она способна даже перехватывать баллистические ракеты, чего не могут делать установки советского образца. Стоимость одной батареи составляет около 500 млн долларов.