Комбат взорвал машину гранатой, а виновным делают солдата: в ВСУ разгорелся скандал

Солдата пытались заставить отказаться от своих слов

В сети начал разгораться скандал с видеозаписью военнослужащего, который сообщил, что комбат его части взорвал автомобиль гранатой за то, что другие бойцы съездили на нем купить бензин.

Информацией о происшествии поделился боец 125 бригады ТРО Львова Виталий Каравацкий, который сообщил об этом в Twitter.

По его словам, автомобиль был взорван из-за того, что комбат якобы обнаружил в нем алкогольные напитки, а согласно официальной версии потерю машины списали на попадание обломка.

Позже боец сообщил, что после разглашения ситуации его вызвали на продолжительный разговор, а телефон забрали. По его словам, он не является непосредственным свидетелем ситуации, а авторы видео согласились принять официальную версию, чтобы не иметь проблем с руководством.

Самому Каравацкому тоже предложили выбор либо отказаться от своих слов и извиниться перед комбатом, или получить статью за клевету.

Спустя некоторое время телефон военнослужащему вернули и он смог дать дополнительный комментарий относительно ситуации.

По данным СМИ, комбатом, о котором говорил военнослужащий, является Андрей Селехман.

Когда информация получила общественный резонанс, на сторону военного вступился известный адвокат и и ветеран российско-украинской войны Маси Найем, который пообещал обеспечить Каравацкому необходимую защиту.

Как сообщалось ранее, в Одессе накануне произошел скандал в полицейском участке из-за того, что правоохранитель отказался говорить с нарушителями на украинском языке.