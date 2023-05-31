"Подождите немного": у Зеленского высмеяли россиян за объявление в розыск Залужного и Сырского

В Украине отреагировали на объявление в розыск Сырского и Залужного

В команде украинского президента Владимира Зеленского отреагировали на то, что в рф объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Как заявил в эфире телемарафона советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такими действиями руководство рф дискредитирует себя как страну без капли адекватности.

По словам представителя ОПУ, такой жест со стороны силовых органов россии выглядит как "день открытых дверей" в специальных лекарственных учреждениях.

"Мне кажется, что и Сырский, и Залужный лично придут к тем людям, которые это написали, и зададут им определенные вопросы при встрече", — отметил он.

Подоляк не сомневается, что такая встреча состоится. Он попросил россиян "немного подождать".

В то же время заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр считает, что объявление в розыск Залужного и Сырского — это один из приемов информационной войны.

Она напомнила, как в 2014-2015 годах оккупанты открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов.

Маляр уверена, что такие действия россиян призваны решить две задачи:

нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонными.

психологическое давление и деморализация наших военных

При этом она думает, что планам оккупантов сбыться не суждено.

"россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько утратила доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство", — написала она.

Отметим, что министерство внутренних дел рф позже объявило в розыск и командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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