Россияне подорвали дорогу на границе у монумента "Три сестры": всплыла интересная деталь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россияне боятся, что Украина покусится на Брянск
Появились новые детали подрыва россиянами участка дороги в районе КПП "Три сестры" (или "Веселовка"), который находится на границе Брянской и Черниговской области.
Подрыв подтвердили в Госпогранслужбе Украины.
"россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, беларуси и россии… хотя вряд ли им это поможет", — отметили в ГПСУ.
В комментарии "Телеграфу" спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что россияне подорвали дорогу сообщением Чернигов-Брянск на стыке трех стран (Украины, россии и беларуси) днем 30 мая. Вероятно, они опасаются, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Однако, подчеркнул Демченко, Украина — не агрессор и Брянск нам не нужен.
В то же время, есть интересный момент — судя по видео и картам, взрыв произошел несколько вглубь украинской территории (ориентиром служит озеро). Источники в Пограничной службе объясняют, что эта территория сложная и взрыв произошел на стыке трех границ.
Отметим, пункт пропуска "Три Сестры" расположен на границе трех стран – россии, Украины и беларуси. Там находится монумент в виде трех обелисков, которые символизируют собой содружество славянских народов, которого в свете нападения рф на Украину и позиции беларуси, не существует. В мае 2022 года из-за полномасштабной войны власти Черниговской области начали подготовку документов для демонтажа памятника.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 31 мая сильному обстрелу подвергся город Шебекино Белгородкой области рф.