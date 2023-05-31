"Я даже хочу заплакать": маленький патриот записал трогательное обращение к украинским воинам (видео)

Видео тронуло зрителей

Украинские дети часто трогают сеть своим патриотизмом. К примеру, 2-летний мальчик положил руку на сердце, когда услышал гимн Украины в магазине. Сейчас мальчик из Киева, по имени Степан, искренне пожелал защитникам удачно ликвидировать оккупантов.

Ролик опубликовала в TikTok его мама Галина Вальчишин. Ребёнок также искренне признается, что хочет заплакать от эмоций к нашим защитникам.

"Спасибо вам, ВСУ! Я хочу, чтобы вы как можно быстрее убили русских, вы такие молодцы! Ребята, девушки, и пес Патрон, и Зеленский, такие молодцы вы. Я даже хочу заплакать. Вы такие сильные! Пусть вам будет здоровье, сила, и чтобы закончилась война. И я вас очень люблю", — говорит мальчик.

По словам матери, сначала Степан просил отправить это видео непосредственно главнокомандующему Валерию Залужному. Однако потом согласился и на TikTok. В видео Степан также поблагодарил японцев. Он сделал это не просто так, поскольку, кроме того, что Япония действительно поддерживает Украину, мальчик еще очень любит персонажа Годзиллу, рассказывают его родители.

Напомним, что ранее сеть взбудоражил мальчик Лео исполнением песни "Фортеця Бахмут". Также ребенок знает почти все знаковые песни времен полномасштабного вторжения.

А раньше сын военного растрогал своей реакцией на отца. Когда воин вернулся домой ночью, ребенок обнял папу, однако утром подумал, что это был сон.