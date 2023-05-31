россию завалило трупами: в рф строят гигантские склады для хранения "отработанных освободителей"
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На стройку россияне готовы потратить миллиарды рублей
россия, которая буквально на убой отправляет даже свои элитные подразделения, не говоря уже о простых "мобиках", не справляется с потоком гробов. Для того, чтобы хоть как-то исправить данную ситуацию, в приграничных областях страны-агрессора хотят построить целые комплексы для хранения трупов.
Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные ГУР МО Украины.
Так, по словам наших разведчиков, в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Площадь каждого объекта — более 4000 квадратных метров.
В комплексы будут входить:
- пункты проведения следственных действий и исследований над телами;
- рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;
- склады с гробами и другими погребальными декорациями;
- скорбный зал.
Сообщается, что заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных окупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске — более 800 миллионов рублей. При этом оборудование для каждого из эти комплексов обойдется в сумму более миллиарда рублей.
Исходя из всего вышесказанного Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.
"Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что опубликованы новые данные о потерях рф на войне.
Также мы сообщали, что в ГУР дали совет тем, кто ждет контрнаступления ВСУ.