россию завалило трупами: в рф строят гигантские склады для хранения "отработанных освободителей"

На стройку россияне готовы потратить миллиарды рублей

россия, которая буквально на убой отправляет даже свои элитные подразделения, не говоря уже о простых "мобиках", не справляется с потоком гробов. Для того, чтобы хоть как-то исправить данную ситуацию, в приграничных областях страны-агрессора хотят построить целые комплексы для хранения трупов.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные ГУР МО Украины.

Так, по словам наших разведчиков, в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Площадь каждого объекта — более 4000 квадратных метров.

В комплексы будут входить:

пункты проведения следственных действий и исследований над телами;

рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;

склады с гробами и другими погребальными декорациями;

скорбный зал.

Сообщается, что заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных окупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске — более 800 миллионов рублей. При этом оборудование для каждого из эти комплексов обойдется в сумму более миллиарда рублей.

Исходя из всего вышесказанного Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.

"Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что опубликованы новые данные о потерях рф на войне.

Также мы сообщали, что в ГУР дали совет тем, кто ждет контрнаступления ВСУ.