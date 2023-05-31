"путин еще не проиграл": Дуда объяснил, почему россия все еще опасна

"Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота", — Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал не недооценивать россиию и не смеяться с древних танков, которые она отправляет в Украину. Он отметил, что даже старая техника представляет угрозу на поле боя, а путин не проиграл еще ни одну войну.

Об этом Дуда сказал в разговоре с Алмаром Латуром, генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal, сообщается на сайте президента Польши.

Он обратил внимание, что сегодня многие в Европе говорят, что путин якобы проиграл войну, а его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета.

"Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", – заявил президент Польши.

При этом президент Польши выразил надежду, что российский диктатор все же проиграет войну. Но, добавил Дуда, "сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов".

"Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота. Это разные культуры. Россия – ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия – и что с того, что мы смеемся над тем, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он", – сказал глава Польши.

Резюмируя все вышесказанное Дуда заявил, что путин проиграет войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины.

"Война продолжается, россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит на военные рельсы. Не сомневайтесь, они способны с помощью пропаганды сказать людям, что они должны затянуть пояса, и даже если они голодны, они должны гордиться, потому что россия – великая", – добавил Анджей Дуда.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дуда сделал тревожное заявление по войне в Украине.

Также мы сообщали, что Дуда предложил город для принятия капитуляции россии.