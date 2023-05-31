Жизнь в руинах и под обстрелами: сколько гражданских остаются в Бахмуте

Некоторые люди продолжают оставаться в Бахмуте, несмотря на большую опасность

В Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои и который российские оккупанты превратили в настоящие руины, продолжают жить люди. Они отказались выезжать по тем или иным причинам. Сейчас в городе, который является самой горячей точкой на военной карте Украины, проживает около полутысячи человек.

Об этом мэр города Бахмут Алексей Рева сообщил в интервью для "Укринформ".

"На сегодняшний день, по нашим подсчетам, в Бахмуте остается около 500 человек", — отметил он.

Рева подчеркнул, что до начала полномасштабного вторжения в городе проживало около 80 тысяч человек, среди которых 70% — это именно жители Бахмута.

Также он рассказал, что в ходе кровопролитной войны, которую развязала россия, в Бахмуте погибли более 200 человек.

"Самые страшные потери – это человеческая жизнь. С начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 наших жителей, среди них 17 детей. К сожалению, 204 погибли, среди них 4 ребенка", — сообщил мэр.

Отметим, что волонтеры, рискуя собственной жизнь, эвакуируют людей из адского города Бахмут. При этом, покидать свой разрушенный дом готовы далеко не все. В частности, это касается пенсионеров, о которых, по их мнению, некому будет позаботиться в других местах. В связи с этим часть людей волонтеры вынуждены уговаривать покинуть опасное место.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные продолжают успешно продвигаться под Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал впечатляющее видео с передовой.