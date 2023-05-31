Только путину не говорите: в Берлине дали добро на бомбардировки россии

В Берлине отреагировали на дроны в москве

Вслед за США еще одна союзница Украины отреагировала на взрвывные инциденты на территории россии, в частности, на налет дронов в москве. Там заявили, что если это и Украина, то она имеет на это полное право.

Об этом сообщает "DW", ссылаясь на слова представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Так, отвечая на вопрос журналиста об атаке дронов на москву он отметил, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории россии в целях самообороны.

"Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие", — напомнил он.

Напомним, что в США также заявили, что не поддерживают использование боевой техники и оборудования американского производства для атак на территории россии.

Ранее мы писали о том, что 30 мая десятки неизвестных беспилотников атаковали столицу рф. И хотя российские чиновники, как обычно, обвинили в этом Украину, в нашей стране свою причастность не подтверждают, а предполагают, что это мог быть осознанный переход искусственного интеллекта на сторону против россии.

Также мы сообщали, что россияне посчитали количество дронов, которые напали на москву.